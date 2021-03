Stérilisation des chats errants (Beloeil): un seul couple peut engendrer 20.000 chats en 4 ans

C'est un véritable fléau dans certaines communes: les chats errants qui prolifèrent.

Plusieurs communes ont lancé des campagnes de stérilisation. La commune de Beloeil rappelle à ses habitants qu'elle a lancé ce type de campagne et que les habitants peuvent y participer.

Pourquoi stériliser les chats?

D'abord parce qu'on considère qu'un couple de chats peut engendrer à lui seul pas moins de 20.000 chatons en un an. Ca vous paraît improbable? Faites le calcul. Sachant qu'une femelle peut avoir 4 portées de 4 à 8 chatons par an. Et que tous ceux-là vont eux-aussi se reproduire.

En outre, entre le risque de maladies, les "concerts nocturnes" et les nuisances olfactives, les chats finissent souvent dans les refuges où ils sont euthanasiés,

s'ils ne meurent pas de faim avant (certaines communes interdisent même de les nourrir pour favoriser une "sélection naturelle").

Le chat errant, par définition est un chat sauvage. Il va où il veut quand il le souhaite, il se nourrit par lui-même et n'appartient à personne, donc, il n'a pas de foyer, et rien ne l'empêche de se reproduire aussi souvent qu'il le veut.

Comment fonctionne cette stérilisation "publique"? Qui paie?

Quand on sait que faire opérer un chat coûte en moyenne 75 euros pour un mâle et 150 pour une femelle, on est en droit de se demander qui va payer la note. Dans le cas de la commune de Beloeil c'est la commune qui paie. Mais, là où elle demande l'aide des habitants, c'est pour capturer le chat. En résumé: vous introduisez une demande au collège communal, vous obtenez une cage à prêter une semaine (contre caution). Si vous arrivez à attraper un chat errant, vous devez trouver trois voisins qui certifient qu'il s'agit bien d'un chat sauvage (et pas d'un chat domestique). A ce moment-là, muni de votre certificat d'errance, vous pouvez aller chez le vétérinaire faire stériliser l'animal... aux frais de la commune.

Rappelons aussi que si vous êtes propriétaire d'un chat (un chat domestique, donc), la Wallonie vous oblige, depuis 2017, à le faire stériliser.