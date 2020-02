Stéphane répare votre voiture à domicile : facile, rapide et pratique

Stéphane Michel est mécanicien automobile indépendant. Et, depuis quelques mois, il sillonne la région namuroise et le Hainaut avec une camionnette-garage mobile. Il communique sur les réseaux sociaux et s’est lancé dans la mécanique itinérante. Le mécano répare les automobiles et les motos à votre domicile.



Il nous explique le contenu de sa camionnette : "Tout le nécessaire pour entretenir et réparer la voiture. Beaucoup de matériel sur accu pour être autonome à domicile. Alors, des crics, des chandelles, des lampes, enfin, tout le nécessaire. J’ai un cric pour soulever la voiture et la vidanger ou j’ai aussi un vidangeur par aspiration. Ça demande pas mal d’investissement. Il y a aussi quelques pièces de réserve et quelques huiles et produits. J’ai travaillé pendant treize ans dans un petit garage indépendant puis ça m’a donné envie d’aller sur les routes et de travailler à domicile. Alors, tous les jours, c’est différent, une voiture différente, une panne différente… J’utilise un peu les réseaux sociaux mais c’est essentiellement le bouche-à-oreille qui me fait travailler. Souvent, ce sont des gens qui me voient en train de réparer, qui viennent me voir, qui se demandent quoi et me rappellent après parce qu’ils apprécient le gain de temps et la facilité."



Ce travailleur de la construction explique effectivement qu’il a été attiré par les qualités du garagiste itinérant : "La rapidité et la facilité parce que, en tant que maçon, je ne sais pas me déplacer pendant la journée. Alors, ce monsieur, il vient sur le parking de mon boulot et il s’occupe de tout. Je ne m’occupe de rien. Tout se fait par téléphone et c’est un bon service. Le rapport qualité-prix est top. Je suis vraiment content."