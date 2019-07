Steenkerque : un village de 500 âmes fin prêt pour le Tour de France

Le Tour de France démarrera samedi de Bruxelles et il traversera une bonne partie de la Wallonie. Binche, notamment, dans le Hainaut. Mais aussi de petits villages. Exemple à Steenkerque, près de Braine-le-Comte. 500 âmes, à peine ! Alors forcément, un tel évènement provoque un véritable émoi.

Buvette, écran géant et l’ambition de passer à la TV

Des champs à perte de vue… Beaucoup de vaches… Et quelques habitants ! L’ambiance paisible de Steenkerque sera quelque peu chamboulée ce samedi, avec le passage du Tour de France. Buvette et écran géants sont prévus. Mais les Steenkerquois sont ambitieux et espèrent bien passer à la télé. Vincent Devroed, agriculteur à Steenkerque, nous explique : "on va reconstituer un vélo géant avec des ballots de paille pour le cadre et des tracteurs pour faire tourner les roues. On espère bien être filmés par l’hélico !"



Un village dont les habitants sont très très fiers. Michel Thienpont y vit depuis toujours. Il est lui aussi agriculteur. "Je suis fan de vélo depuis toujours. Je suis membre du cyclo club sonégien, mes enfants aussi et c’est la 3e fois que je vais voir passer le Tour de France au même endroit."



Un parcours didactique consacré à la bataille de Steenkerque de 1692 sera aussi reconstitué pour les amateurs. Le tout vous est proposé gratuitement, par un groupe de bénévoles, passionnés par leur village ET le cyclisme.