Stade du Tivoli à La Louvière : un nouvel appel à projets va être lancé par la Ville

En mars dernier, la Ville de La Louvière lançait un appel à projets pour la redynamisation du site du Tivoli. Malheureusement, malgré une offre intéressante, mais jugée non conforme, du club de football de la RAAL, la procédure n’a pas pu aboutir. Face à cette situation, le Collège communal avait alors déclaré vouloir poursuivre la réflexion afin d’assurer un développement harmonieux du site.



La Ville vient de préciser que des représentants de la RAAL et de La Louvière se sont rencontrés ce lundi 6 décembre 2021 pour échanger sur les raisons de l’échec du précédent appel à projets. À cette occasion, le club a confirmé sa volonté de réaliser un nouveau stade sur le site du Tivoli. Et les représentants communaux ont pu préciser leurs obligations et leurs attentes quant au déploiement d’un projet sur le site du Tivoli.



Selon le communiqué des autorités, un nouvel appel à projet sera donc rédigé dans cet esprit, avec une volonté de dialogue constructif incluant tous les opérateurs concernés.