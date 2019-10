Speed Jobbing : quelques minutes pour décrocher un stage

Vous cherchez un apprenant pour votre société ? Vous cherchez un stage ? L’IFAPME, l’institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises, organise cette semaine plusieurs séances de Speed Jobbing sur l’ensemble de la Wallonie. En clair, ce sont des entretiens d’embauche express avec, à la clé, une formation rémunérée au sein de l’entreprise.

Hier après-midi, 19 candidats ont tenté leur chance au centre IFAPME de Gilly. Parmi eux Andréa, cette jeune apprentie esthéticienne recherche un stage depuis près de 2 mois " j’ai déjà été voir une 50 aine de salons, sans résultats pour le moment. "

Ces speed jobbing sont une belle opportunité pour les jeunes, même si le nombre de places est limité " il y aura donc des candidats déçus " estime Valerie Aussems, du centre IFAPME de Gilly " mais on continuera à encadrer ces jeunes à la recherche d’une place de stage. "

Le centre IFAPME lance donc un appel aux entreprises en recherche d’apprentis " les domaines les plus prisés sont le commerce, l’esthétique et la coiffure."

Hier après-midi, 8 entreprises ont fait le déplacement à Gilly, et notamment des grandes enseignes, comme Yves Rocher qui recherchait une esthéticienne/vendeuse. " C’est un profil difficile à trouver " explique Annick Fournier, la responsable ressources humaines " souvent une esthéticienne n’a pas envie de travailler dans un magasin, et une vendeuse n’a pas forcément envie d’apprendre l’expertise des produits. "

Plusieurs candidats sont sortis du lot, mais Annick fournier se laisse quelques jours de réflexion, elle doit aussi avoir l’aval de sa direction " nous donnerons notre réponse dans le courant de la semaine prochaine."

D’autres séances de speed jobbing sont prévues jusqu’au 18 octobre prochain. Si vous êtes intéressés, rendez-vous sur le site : www.ifapme.be.