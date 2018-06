Spécialité à Jumet : distiller des spiritueux à la demande des clients

Les brasseries, vignobles et distilleries de Wallonie étaient à l'honneur tout ce week-end. L'occasion pour nous de découvrir une petite distillerie située à Jumet et dirigée par Christophe Deligny. DD Spiritueux conçoit et réalise des bouteilles pour ses clients en adaptant les aromes. Il s’agit véritablement d’un travail passionnant que de nombreux visiteurs ont découvert avec un petit verre en main.

Le secteur viticole wallon connaît un véritable essor : les nouveaux domaines qui se créent régulièrement en témoignent. Le bourgeonnement des micro-brasseries est aussi un véritable phénomène. Mais il y a aussi les distilleries, comme celle de Christophe qui marie avec bonheur les goûts et les saveurs les plus rares. Il explique toutefois que "C’est un métier qui n’est pas donné à tout le monde. Il faut déjà avoir un bon palais, un bon nez. Mon métier n’est pas de la distillation même si on appelle distillerie DD spiritueux. Non mon métier c’est l’assemblage un peu comme dans le vin ou le champagne ou le cognac où l’on fait des assemblages très particuliers pas sur des millésimes mais plutôt sur des goûts et des goûts à la demande."

Installé à Jumet depuis plus de dix ans, Christophe Deligny continue son développement et attend avec impatience la vente de l’année qui aura lieu à la Marche de la Madeleine en juillet prochain.