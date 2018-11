SPA de Charleroi : sensibiliser les propriétaires aux besoins de leurs futurs chiens

Adopter un chien est un engagement sur le long terme. Et, parfois, ça tourne mal. Du coup, pas mal de chiens sont de retour à la Société Protectrice des Animaux quelques jours seulement après leur adoption.



Et si le comportement des toutous en est souvent la cause, celui des propriétaires, mal informés des besoins de leur animal, l’est tout autant. A la SPA de Charleroi, environ 10% des adoptions sont manquées. C'est le cas pour cet american staff de moins de deux ans comme l’explique Mélissa, employée à la SPA : "C’est un chien qui avait été adopté chez nous et qui nous a été ramené assez rapidement. On nous a signalé qu’avec l’autre chien ça n’allait pas."



Alors, dans le but d’éviter ces retours, la SPA de Charleroi et le Dog Center s'associent et proposent, pour chaque adoption, une séance individuelle avec un éducateur comportementaliste canin.



Fred Sartenar, co-gérant du Dog Center de Charleroi, commente la démarche : "On observe malheureusement beaucoup de races de travail comme des border collie, des Malinois et des Jack Russel. Les gens ne sont pas forcément conscients qu’ils ont des besoins, qu’ils ont énormément de besoins physiques, des besoins de dépense. On est là pour les conscientiser à ce niveau-là et aussi leur proposer des activités possibles pour pallier à ce souci."



Aurore, éducatrice canine, a déjà une certaine expérience dans le domaine et évoque le cas de Loki : "Il a eu un petit manque de contact avec ses congénères. Dès qu’il en croisait un en rue, il tirait énormément. Comme c’est un Malinois, malheureusement, ça fait peur aux gens en face et, du coup, ils évitent tous les contacts possibles avec leur chien. Ce comportement venait du fait qu’il n’avait jamais rencontré vraiment d’autre chien. Là depuis 20 minutes, il est en train de jouer avec ma chienne et je trouve qu’il est beaucoup moins brusque."



Le crédo du Dog Center est simple : tout chien peut être rééduqué.