Sourdilove: un site web pour expliquer la sexualité aux jeunes malentendants

C'est un site internet couplé à une application web pour répondre à un vrai besoin. "Rien n'existait pour expliquer les relations affectives et sexuelles aux jeunes sourds et malentendants" nous explique isabelle Robin, fille de parents sourds et bénévole à la Société Royale Silencieuse Boraine, "le projet Sourdilove lancé grâce à plusieurs partenaires dont Cap 48 et Kap Signes, ce projet doit permettre de pallier le manque d'outils de prévention adaptés aux personnes sourdes et malentendantes. il fallait aussi un outil pratique et facile mais qui permette une information juste pour tous."

Des clips réalisés par de jeunes sourds