Sonaca Gosselies : un "recadrage" des activités va bien avoir lieu

Un conseil d'entreprise extraordinaire a eu lieu ce lundi matin au siège de l'entreprise aéronautique Sonaca à Gosselies. Vu le contexte économique global, des craintes étaient formulées par rapport à l'emploi.

Mais, à la sortie de ce conseil d'entreprise, le CEO de la Sonaca, Bernard Delvaux, a juste parlé de réajuster l’avenir de la société. Pour lui, il va falloir recalibrer l’entreprise en fonction des impératifs du marché. Dès lors, le plan prévu contiendra un volet économique et technique ainsi qu'un volet social représentant environ 70 emplois. Pour Bernard Delvaux, il s’agit se réajustement et non de licenciements. La société tourne avec une moyenne de 900 ouvriers et cela varie fort en matière de contrats à durée déterminée. L'entreprise doit s’aligner sur le marché pour ne pas connaître d’erreurs et surtout essayer d’éviter de perdre des clients.