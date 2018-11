Solre-Saint-Géry: quatre ans de prison avec sursis partiel pour un double accident mortel

Le tribunal de première instance de Charleroi, siégeant ce mardi en appel de police, a condamné à quatre ans de prison avec sursis partiel, un automobiliste auteur d'un accident qui avait coûté la vie à sa compagne et à leur bébé.

En octobre 2016, alors qu'il était déchu du droit de conduire, Nathanael Streel avait pris le volant de sa voiture, à bord de laquelle se trouvaient sa compagne âgée de 17 ans, et leur bébé de deux mois. Au cours d'une manœuvre de dépassement, à Solre-Saint-Géry (Beaumont), il avait embouti un camion. Sa compagne et leur bébé avaient été tués sur le coup. Nathanael Streel avait été sérieusement blessé et conserve aujourd'hui encore des séquelles.

Le tribunal de police de Charleroi l'avait condamné en juin dernier à trois ans de prison ferme, avec déchéance du droit de conduire pour cinq ans.

Il avait interjeté appel de cette décision et, à l'audience de mardi, le tribunal l'a cette fois condamné à quatre ans de prison, dont trois années de prison ferme, et un an assorti de conditions probatoires.