Solidarité sur Facebook : Madeleine ira voir Angèle en concert à Viva For Life

Dix secondes. Les tickets pour les concerts d’Angèle et de Clara Luciani à Tournai sont partis à la vitesse de l’éclair, ce mardi matin. Alors forcément, il y a des déçus. Parmi eux, Madeleine Splingard, une Tournaisienne de 25 ans porteuse de handicap. Madeleine est infirme moteur cérébral. Elle ne communique que par ses yeux et par son sourire qui s’éclaire quand elle entend ceci "Bruxelles je t’aime, Bruxelles je t’aime".

"Elle est fan", raconte son papa. "Chaque fois que je parle d’Angèle ou qu’on la voit à la télé, elle a un sourire jusqu’aux oreilles".

J’ai lancé une bouteille à la mer

Alors, pour avoir le bonheur d’observer ce sourire sur le visage de sa fille, Yves, a tenté sa chance comme tout le monde sur la billetterie en ligne. Mais sans succès. "Quand je suis rentré sur le site, tout était déjà parti", regrette-t-il. Il a alors lancé un appel sur Facebook pour essayer de trouver une place : "J’ai lancé comme une bouteille à la mer en disant : "help ! Je recherche une place".

Incroyable solidarité

Un message partagé plus de 1300 fois en quelques heures, et qui a fait mouche auprès d’une dame, sensible au cas de Madeleine.