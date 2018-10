Soignies : victoire pour le PS de Fabienne Winckel

Le PS reste en tête avec 40,69% des voix, soit 4,36% de plus qu'en 2012. Le parti gagne 2 sièges, pour un total de 13 sièges. C'est donc une belle victoire pour le parti de l'actuelle bourgmestre, Fabienne Winckel, qui tire la liste avec Hubert Dubois, le président du CPAS. La liste "Ensemble" arrive seconde avec 27,11% des voix et 8 sièges. Le MR perd 4,64% des voix, pour un total de 22,11% des voix et 6 sièges. ECOLO recueille 10,09% des voix et obtient 2 sièges.