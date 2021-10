Soignies : rénové, le parc à conteneurs Hygea rouvrira ses portes ce mardi

Fermé depuis le mois de juin 2020 pour subir d’importants travaux de rénovation, le recyparc de Soignies rouvrira ses portes ce mardi 5 octobre. Plus grand, le parc permettra aussi de collecter de nombreux déchets supplémentaires comme les plastiques durs, l’asbeste-ciment, les pneus usagers et les objets réutilisables.



Le nombre de conteneurs et de boxes permettant de collecter les déchets triés passera aussi de 24 à 40.



L’augmentation de la capacité d’accueil permettra dorénavant l’accès aux petites et moyennes entreprises (PME) ainsi qu’aux très petites entreprises (TPE). Mais cet accès sera conditionné à la remise d’un dossier soumis à l’acceptation de l’intercommunale et à l’acquisition d’une carte d’accès payante.



Afin d’éviter les files à l’extérieur, une voirie d’attente a été aménagée à l’intérieur du recyparc. Les nouvelles voiries sont plus larges et permettent le passage de deux véhicules en toute sécurité. Des voiries spécifiques ont été aménagées pour la circulation des camions.



Le nouveau recyparc est désormais également équipé d’un conteneur spécifiquement réservé à la collecte de biens réutilisables. Ces derniers seront ensuite récupérés et reconditionnés par une association locale afin d’être mis en vente dans des magasins de seconde main.



Le montant total des travaux s’élève à environ 1.600.000 euros HTVA dont environ 800.000 euros sont subsidiés par la Région Wallonne.