Soignies : pas de cortège de Simpélourd cette année mais bien kermesse et feu d’artifice

Le Comité communal des fêtes et la ville de Soignies a cru longtemps pouvoir organiser les fêtes de la Simpélourd de manière traditionnelle le 16 octobre. Mais les restrictions sanitaires trop importantes pour un événement tel que celui-là ne lui permettra pas de le faire. En effet, les mesures sanitaires imposent de nombreuses réglementations comme notamment celle d’organiser une zone d’accueil dont l’accès ne serait permis qu’aux personnes disposant du CST (Covid Safe Ticket). Des dispositifs incompatibles avec un évènement comme la Simpélourd.



Laurent Servranckx, président du Comité communal des Fêtes, est plutôt serein malgré la déception : "Il faut se rendre à l’évidence : au vu des réglementations, le contrôle des entrées de 15.000 personnes sur un site d’une telle superficie et comprenant de nombreuses habitations est inenvisageable. Il faudrait, en outre, contrôler plus de 25 points de passage vers les rues parcourues par le cortège de la Simpélourd. À l’impossible nul n’est tenu, c’est pourquoi nous avons pris la triste décision d’annuler le cortège."



La bourgmestre, Fabienne Winckel (PS), relève toutefois que "Plus de 80% des Sonégien. ne.s sont aujourd’hui vacciné.e.s. Il me semble donc important de pouvoir maintenir toutes activités réalisables telles que la kermesse, ou encore le feu d’artifice."



Par ailleurs, l’emblématique Mononk Simpélourd ne sera pas absent de cette édition 2021. Des masques buccaux personnalisés à son effigie seront mis en vente à l’Hôtel de Ville. Enfin, les fameux "carabibis", traditionnellement distribuées au moment de cette festivité, seront également proposés dans certains commerces de l’entité de Soignies le samedi 16 octobre.