Soignies : les jeunes ont répondu massivement à la vaccination de la "semaine blanche"

Deuxième opération réussie pour le centre de vaccination de Soignies. Après le marathon de la vaccination organisé il y a deux semaines, c’est au tour des jeunes de seize à 17 ans de recevoir leur piqûre.



Le centre a travaillé en collaboration avec les écoles de la région, l’objectif étant qu’un maximum d’étudiants viennent se faire vacciner pendant les jours blancs cette semaine et la semaine prochaine donc. Et ils sont plus de 1.000 à s’être inscrits.



Olivier Darquenne, le directeur du centre de vaccination, n’est pas surpris : " Oui, nous ne sommes pas étonnés parce que la population ici a vraiment adhéré beaucoup à la vaccination. Les écoles ont vraiment joué un grand rôle. Et nous ne sommes qu’à moitié étonnés vu le succès que nous avons eu déjà avec les jeunes lors du marathon de la vaccination."



La semaine blanche de la vaccination pour les seize-17 ans se poursuivra jusqu’au 29 juin. Et, petit rappel : à partir de 16 ans, l’accord des parents n’est pas nécessaire pour se faire vacciner.