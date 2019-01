Soignies: les élèves du Collège Saint-Vincent se mobilisent pour le climat

Dans l'établissement scolaire qui compte quelque 2600 élèves sur trois implantations, on tente depuis deux ans maintenant d'agir concrètement pour le climat. Les affiches que nous croisons dans les couloirs en attestent : tri des déchets, appel aux élèves pour qu'ils deviennent éco-conseillers à l'école. "On a déjà supprimé les gobelets dans la salle des profs même si cela n'était pas évident" nous explique Virginie Delbart, professeur de géographie et qui "bouscule" pas mal les (mauvaises) habitudes de certains. Ce professeur soutient ses élèves qui iront manifester pour le climat ce jeudi à Bruxelles, "pas besoin de les mobiliser, ils le font bien eux-mêmes. Le défi climatique, c'est presque devenu obsessionnel pour eux. Les professeurs sont en première ligne et ce sont les adultes aussi qui sont interpellés par cette mobilisation des jeunes. J'ai reçu un mail de mes élèves me prévenant qu'ils seront 15 sur 22 à se rendre à Bruxelles. On rattrapera le cours d'une autre façon et c'est important qu'il soient rassurés par des professeurs sur leur action. Qu'ils ne se demandent pas notamment si le fait d'aller manifester va entraîner une punition."

Dans la classe de Virginie, 15 élèves sur 22 iront manifester - © RTBF Interpeller les politiques Eugène a 18 ans et il a déjà participé à la toute première manifestation de Bruxelles, initiée par des étudiants flamands au début du mois de janvier. "Dans ma famille, il n'y a pas de voiture, on mange bio et mes parents m'ont déjà pas mal sensibilisé. C'est plus haut qu'il faut faire bouger les choses." Faire bouger les choses, cette espérance revient aussi dans la bouche de Trystan, Jeanne et Molly. "On ne peut pas dire qu'on ne sait pas. On a les preuves sous les yeux. Les scientifiques mettent en garde depuis des années et même si c'est déjà un peu tard, il faut se bouger. C'est notre avenir aussi."

Du côté de la direction, on a envoyé un courrier aux parents et aux élèves, "ce n'est pas notre rôle d'autoriser des élèves à quitter l'école pour participer à la manifestation des jeunes. Nous insistons pour que les jeunes qui veulent s'y rendre le fassent de manière claire vis-à-vis de leurs parents avant tout et de l'école ensuite." Mais le principal, Jean Gheur, insiste aussi dans ce courrier "Nos établissemements sont solidaires du mouvement et de l'autre manifestation organisée ce dimanche et à laquelle nous invitons nos élèves à participer aussi." La direction qui rappelle aussi les mesures déjà mises en place au sein de l'école pour tenter de lutter contre le gaspillage d'énergie par exemple, d'importants travaux d'isolation, de renouvellement des chaudières, de remplacement des menuiseries ont été menés. Après les manifestations, un autre travail commencera dans les classes et celle de Virginie Delbart en particulier. "Un vrai travail de réflexion pour changer les choses à notre niveau et tout en espérant que cela fasse boule de neige."