Soignies: les chevaux des Ecuries de Hurtebise souffrent aussi de la chaleur

On a revu le rythme des entraînements et on commence plus tôt le matin

Ménager les montures

Et sur ce point Séverine est stricte: "les propriétaires sont au courant du règlement, pas question de monter les chevaux sous un soleil de plomb sinon c'est leur responsabilité. J'ai déjà annulé des balades car il faisait bien trop chaud." Et les dix hectares de prairies font peine à voir, l'herbe est jaunâtre et complètement sèche. Les Ecuries comptent plus d'une quarantaine de chevaux dont certains restent dans leur box mais forcément il n'y a pas d'air conditionné alors il faut veiller à ce que le cheval soit bien hydraté à longueur de journée. Séverine accueille aussi quelques stagiaires en ce moment. "On a adapté les horaires en commençant très tôt le matin vers 6H et si on fait une deuxième séance d'entraînement, on la programme vers 20H voire 21H." L'idéal est évidemment que l'animal puisse s'abriter à l'ombre des arbres aux heures les plus chaudes de la journée. Mais ce n'est pas toujours possible. "Les petits poulains" poursuit Séverine, "souffrent beaucoup plus des températures élevées et c'est pour cela que les juments restent à côté d'eux, debout, pour que leurs jeunes puissent se coucher et avoir une source d'ombre."