Soignies : les Carrières du Hainaut vont s'étendre.

Une extension indispensable pour maintenir l’emploi

C’est un jour à marquer d’une pierre bleue pour les Carrières du Hainaut : le ministre de la mobilité et des infrastructures, Philippe Henry (Ecolo), a signé la convention qui prévoit de déplacer la Rue de Neufvilles et la Route de la Pierre-Bleue sur un tronçon de 2,3 km. Une étape indispensable pour étendre les Carrières du Hainaut à Soignies. Le projet d’extension a été adopté par le gouvernement wallon en août 2019: il est prévu d’ajouter 116 hectares au site d’extraction actuel de 235 hectares. Pour l’administrateur délégué Christophe Daulmerie, l’extension est indispensable pour la survie de l’entreprise, car la source commence à se tarir sur le site actuel : "Avec la réserve qui sera mise à disposition, on a certainement pour une centaine d’années de travail devant nous !" Les carrières du Hainaut, c’est 450 emplois directs et plus de 2.000 emplois indirects.