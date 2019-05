Soignies-La Louvière : François Desquesnes élu grâce à l’apparentement

Parmi les députés wallons qui sont réélus, il y en a qui sont passés par le chas de l’aiguille. C’est le cas du cdH François Desquennes. Dans la circonscription du Centre, il a obtenu un des cinq sièges avec seulement 8,2% des voix. Alors comment est-ce possible ? Eh bien c’est grâce à l’apparentement.



L’apparentement, c’est un système qui permet de respecter au mieux la proportionnalité du scrutin. Les voix excédentaires qui, dans une circonscription, ne sont pas suffisantes pour obtenir un siège sont reversées dans un pot commun. Dans ce cas-ci, pour chaque parti, toutes les voix en trop dans les quatre circonscriptions du Hainaut ont été regroupées. Le cdH François Desquenes, qui en a bénéficié, explique la situation : « Le cdH a fait un score d’une dizaine de pourcents en Hainaut, ce qui correspondait à trois sièges sur les 28 à attribuer. Nos amis de Charleroi-Thuin et Tournai-Ath-Mouscron ont décroché le premier et le deuxième siège et le troisième siège du cdH balançait entre la circonscription de Mons et celle de Soignies-La Louvière. Ça se joue à quelques fifrelins et ça bascule du côté de Soignies-La Louvière. »



Et, du coup, la tête de liste cdH de la circonscription de Mons, Carlo Di Antonio, n’est, lui, pas élu.



Autres déçus aussi : les candidats MR et Ecolo de la circonscription qui avaient un meilleur score que François Desquenes (MR : 14,72% et Ecolo 10,79%). Mais ils pourront se consoler en sachant que leurs votes ont permis l’élection d’un représentant de leur parti dans une autre circonscription de la province.