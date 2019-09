Six voitures et un combi de police endommagés dans une course-poursuite nocturne à Charleroi

Une course-poursuite entre la police de Charleroi et un automobiliste s'est produite dans la nuit de samedi à dimanche dans le centre-ville de Charleroi.



Vers 01h00 du matin, une patrouille de police a repéré un véhicule roulant à contresens à la rue Chavanne. Alors que les policiers voulaient le contrôler, le chauffeur a effectué une manoeuvre et pris la fuite en tentant d'écraser les agents.



Ces derniers ont alors tiré plusieurs coups de feu afin de l'arrêter.



Après avoir percuté plusieurs véhicules, la voiture du fuyard a terminé sa course sur le toit. Le chauffard a pris la fuite à pied mais a finalement été interpellé.



Au total, ce sont six voitures et un combi de police ont subi des dégâts.