Six familles relogées après un incendie à Chapelle-lez-Herlaimont

Six familles ont dû être relogées à Chapelle-lez-Herlaimont. Elles viennent de passer une première nuit dans un logement d'attente ou chez des proches. Six familles dont les maisons ont été touchées par un violent incendie hier matin. Vers 11 h le feu a pris dans le grenier d'une habitation de la rue des Marguerites. Il s'est propagé aux maisons voisines. On ne connaît pas encore les causes de l'incendie qui n'a, heureusement, pas fait de blessé.