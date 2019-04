Sivry-Rance : un bois appartenant à la ville de Thuin racheté par la commune

175 hectares de forêts, situés sur le territoire de la commune de Sivry-Rance, appartiennent à la ville de Thuin. Il s’agit, en fait, d’une anomalie qui va bientôt être rectifiée puisque la localité de la botte du Hainaut s’apprête à racheter ce vaste territoire boisé.



Alain Lalmant (MIL/cdH), l’échevin de l’environnement et des forets de Sivry Rance, nous a emmené dans ce bois dit de la ville de Thuin. Un bois au statut un peu particulier mais pas étonnant si on l’écoute : "Ca peut peut-être paraître aberrant d’avoir une propriété forestière de Thuin située Sivry-Rance mais c’est relativement courant dans le milieu forestier d’avoir des propriétés comme ça qui sont situées sur d’autres communes que la commune propriétaire."



Ce bois, la commune de Sivry-Rance s’apprête à le racheter pour un peu plus de 1.300.000 euros, une opération subsidiée à 50% par l’Europe et la région qui devrait s’avérer rentable selon Alain Lalmant : "Les trois revenus financiers que sont la vente des futaies, donc de bois sur pied, la vente de bois de chauffage et le fruit d’allocations du droit de chasse permettent d’assurer un revenu de l’ordre d’à peu près 25.000 à 30.000 euros par an."



La commune compte aussi investir sur le plan environnemental. Cette zone Natura 2000 est notamment connue pour abriter des cigognes noires. Quelques aménagements à réaliser sont d’ailleurs évoqués par l’échevin de l’environnement et des forêts : "Ca veut dire qu’il faut le milieu aquatique adéquat et donc on va rénover toute une série de petites mares ici dans le bois de la ville de Thuin. On va y installer des petits panneaux d’information et de sensibilisation à ce qu’est Natura 2000, les espèces, les habitats et compagnie."



Le bois est et restera géré par la DNF la division nature et forêt de la Région wallonne. La commune a toutefois des équipes qui entretiennent les plantations et les sentiers. Des équipes déjà bien rodées puisque Sivry-Rance possède déjà plus de 2.200 hectares de bois sur son territoire.