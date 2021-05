Sivry-Rance : passionné de météo, André Etienne communique ses prévisions à ses concitoyens

L’unique sujet de conversation actuel qui fait oublier un peu la crise sanitaire depuis quelques jours, c’est la météo. Au téléphone, en famille ou entre amis, sur les réseaux sociaux, dans les transports en commun : tout le monde déclare en avoir marre des températures trop basses pour la saison et des giboulées de mars au mois de mai. Pourtant, cela va encore durer quelques jours. C’est ce que nous a confirmé André Etienne. L’homme s’est découvert une passion pour la météo un peu avant de prendre sa retraite. Depuis son havre de paix de Montbliart, dans la commune de Sivry-Rance, il publie chaque jour trois bulletins extrêmement précis pour les habitants de la botte du Hainaut : " Pour le moment, je suis occupé à prévoir des informations météo pour une pièce de théâtre qui se donne à l’extérieur et, chaque jour, c’est un challenge, c’est un examen. Alors on réussit l’examen ou bien on redouble."



Ancien commandant des pompiers de Jodoigne, André a pu, grâce à ses prévisions très précises, joindre l’utile à l’agréable : " Un jour, j’ai donné au chef de la zone de secours du Luxembourg une information lui disant qu’entre 22h00 et 23h00 il y aurait dans la région un risque de tornade. On a fait évacuer des scouts et, quelques heures après, vers 22 ou 23 heures, il y a une tornade qui s’est déclarée. On a permis sans doute de sauver plusieurs personnes."



La météo, André y passe des heures chaque jour. Sylvie sa compagne, en profite : " Je lui demande si j’ai une fenêtre de beau temps pour faire une heure de marche. Il me dit de partir vers telle heure pour être revenue avant l’averse, c’est très utile."



Et si vous voulez du beau temps, le conseil d’André est simple : changer de région !



Les prévisions d’André Etienne sont à consulter sur son site web.