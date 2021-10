Sivry-Rance : d’après l’opposition, il y avait moyen d’éviter que tout le bois local parte en Chine

Il y a une semaine, une vente de bois issu des forêts communales avait lieu à Sivry-Rance. Et tous les lots ont été achetés pour le marché chinois au détriment des scieries locales et wallonnes. Le bourgmestre de Sivry, Jean-François Gatelier (cdH), s’en était étonné et inquiété.

Aujourd’hui, l’opposition communale, A.C.E, s’étonne, elle, que le bourgmestre n’ait pas appliqué une disposition wallonne qui permet de réserver 15% des ventes de bois au marché local.

Francis Biset, chef de groupe de l’opposition, reste pour le moins surpris : "On a été étonné d’entendre que rien n’était possible pour faire autrement alors qu’il y a un arrêté du gouvernement qui permet aux communes de neutraliser 15% des lots qui sont prévus pour les proposer directement aux scieries locales. La commune de Sivry-Rance avait la possibilité de faire en sorte que tout le bois ne parte pas vers la Chine.

C’est pourquoi on proposera au prochain conseil communal une délibération qui vise justement, dans les ventes ultérieures, à ce que la commune de Sivry-Rance neutralise 15% de ses lots pour les donner en priorité aux scieries locales et donc favoriser l’emploi dans nos régions. D’autres communes utilisent ce dispositif pour justement favoriser la filière bois locale.

On a été étonné que le bourgmestre ne pointe que le gouvernement wallon comme fautif alors que lui-même n’a pas pris les dispositions que la législation lui permettait. Si on peut trouver des solutions qui permettent de favoriser nos filières locales, nous sommes les premiers preneurs et nous espérons effectivement que de nouvelles dispositions seront prises pour pouvoir augmenter le chiffre de 15%."



Le projet de délibération de l’ACE sera déposé lors du prochain conseil communal de novembre.