Situation difficile à la SPA de Charleroi qui est amenée à recueillir des chats par dizaines

Chaque année, c’est la même rengaine : l’été est une période critique pour les animaux que l’on abandonne. Et 2020 ne déroge pas à la règle. Exemple : à Charleroi, la Société Protectrice des Animaux, SPA, n’arrête pas d’accueillir de nouveaux chats chaque jour. Il y en a actuellement près de 240 au refuge et les cages sont toutes occupées. Parmi ceux-ci : des adultes mais aussi des chatons de plus en plus nombreux suite à une reproduction tardive cette année et aussi à la stérilisation qui n’est pas systématique.



Franck Goffaux, directeur de la SPA de Charleroi, est bien obligé de constater ce manque de stérilisation : "C’est une obligation légale. Malheureusement, effectivement, on sait très bien aujourd’hui que cette obligation n’est pas suivie ou très peu. On essaie de faire comprendre aux gens que c’est primordial pour cette surpopulation féline et, en plus, pour la santé de l’animal. Un animal sera toujours mieux après une stérilisation. Malheureusement, cela a un coût. Faire stériliser une femelle dans une clinique privée, ça aura un coût qui flirtera entre 120 et 150 euros. Et donc ce n’est pas donné à tout le monde dans cette période aussi difficile. Et donc malheureusement, on peut comprendre que certaines personnes soient réticentes à faire opérer leur chat à cause de ce coût financier qui n’est pas négligeable."



Du coup, il y a des chatons à l’adoption, en quarantaine mais aussi dans les familles d’accueil. Il n’y a plus de places pour en accueillir de nouveaux et il est difficile, pour les responsables du refuge, de refuser de prendre en charge de nouvelles portées. Alors il a fallu trouver des solutions.



Franck Goffaux, directeur de la SPA de Charleroi, confirme : "C’est difficile de refuser un abandon ou un animal trouvé. Alors on essaie aujourd’hui d’avoir un dialogue avec les personnes qui viennent nous déposer une jeune nichée ou un abandon. On leur demande de patienter trois ou quatre jours maximum : le temps qu’on puisse voir les chats qui sont ici et qui peuvent partir en adoption. On récupère alors une cage, deux cages, trois cages… La plupart des gens sont compréhensifs. Et ça nous aide énormément parce qu’on leur montre effectivement que ce n’est pas pour les faire attendre et les embêter, que du contraire. Mais on leur montre effectivement qu’on est full."



Compte tenu de la situation, la SPA de Charleroi recherche encore et toujours des familles d’accueil pour s’occuper de chatons. Alors, si ça vous intéresse, n’hésitez pas à vous rendre sur le site web du refuge.