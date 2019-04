Sirault : un nouveau vin belge fait le bonheur de 130 coopérateurs

"Je suis Siraultoise depuis 30 ans, ajoute Christiane, une autre coopératrice. Et il faut reconnaître que c'est une activité un peu exceptionnelle pour un petit village comme le nôtre. Les fondateurs ont eu une idée extraordinaire."

Ce dimanche, les 130 coopérateurs du projet débouchaient les premières bouteilles du "Vignoble de Sirault". Une dégustation à la saveur particulière pour ceux qui sont à la base du projet. "Je dois vous avouer que ça me faisait peur, sourit Jean-Christophe Vanderelst, l'administrateur délégué du Vignoble de Sirault. Si le produit n'était pas à la hauteur de nos espérances, je me demande bien quelles auraient été les réactions des coopérateurs."

"On veut rester local"

Une idée née il y a trois ans et qui a fait son chemin. Depuis lors, il y a des vignes un peu partout dans le village de Sirault. "Actuellement, nous avons 6500 pieds de vigne et notre objectif est d'atteindre les 12000, indique Jean-Christophe Vanderelst. Nous n'avons pas l'ambition de devenir une grande entreprise viticole. On veut rester local."

Une production locale qui a quand même sorti près de 2500 bouteilles pour cette première cuvée. Un vin blanc qu'il sera uniquement possible de déguster dans le village. La coopérative ne manque pas d'ambition pour les prochaines années : elle aimerait également produire du vin rouge et du rosé.