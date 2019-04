Silly: le parking de la gare devient payant dès le 15 avril

Les navetteurs vont devoir payer le stationnement sur le parking SNCB qui compte quelques 670 places. Les habitants de Silly qui l'utilisent avaient protesté via une pétition pour continuer à ne pas payer. Ce ne sera pas le cas mais les autorités communales ont fait un petit geste pour eux.

La commune a décidé de payer un tiers de l'abonnement aux navetteurs qui habitent à Silly. La réduction sera déduite automatiquement en scannant sa carte d'identité au guichet. La commune remboursera la différence à la SNCB par la suite. Ainsi, un riverain va payer environ 25 euros au lieu de 35 pour un abonnement mensuel et 260 euros au lieu de 360 pour un abonnement annuel. "Ces parkings, gratuits, sont utilisés par des personnes dont le but n'est pas de prendre le train", déclare Vincent Bayer, porte-parole de la SNCB. "Lorsqu'on constate qu'un parking est saturé, on installe une politique tarifaire qui privilégie les usagers du train avec des prix particulièrement avantageux pour eux".

Silly est la seule commune de Wallonie à proposer cet avantage à ses citoyens. Les autorités communales ont négocié avec la SNCB pour obtenir 45 000 euros par an. Une partie de cet argent servira à financer le petit coup de pouce aux riverains et le reste, à entretenir le parking. Pour assurer la sécurité, des caméras seront installées sur tout le parking SNCB. De l'autre côté du pont du chemin de fer, un deuxième parking de 80 emplacements sera gratuit et réservé uniquement aux riverains.

L'accès au parking de la gare sera gratuit la nuit de 19h à 7h, de même les week-end et jours fériés.