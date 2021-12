Shopping de fin d’année à Charleroi : la circulation automobile va être compliquée en ville

Dans le centre-ville de Charleroi, la circulation des véhicules risque d’être compliquée ces jours-ci car les fêtes approchent et, avec elles, la saison du shopping. On va voir plus de monde dans les magasins et les centres commerciaux. Or, on le sait, toute la ville haute est toujours en travaux, ce qui va avoir des incidences sur les déplacements intra-muros.



La Ville et la police de Charleroi insistent dès lors sur le fait que des alternatives à la voiture existent : il y a le métro qui dessert trois stations situées à cinq minutes de marche du complexe Rive Gauche ou encore le City Bus.



Mais si la voiture est vraiment indispensable pour votre déplacement, il vous est conseillé de ne pas vous acharner à trouver une place dans le centre-ville. Le week-end, en particulier, il vaut mieux se garer un peu plus loin : du côté des grands boulevards, par exemple. Et tenir compte, aussi, que l’un des deux grands parkings gratuits de l’ancien palais des expositions est actuellement fermé en raison des travaux de la ville haute…