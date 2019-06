Séquestration à Carnières: deux sexagénaires arrêtés

Un couple de sexagénaires a été placé sous mandat d'arrêt et inculpé, vendredi, de séquestration, traitements dégradants, coups et blessures, fraude informatique et abus de confiance, signale lundi le parquet de Charleroi. Ils avaient recueilli les deux victimes chez eux, rue Vanrôme à Carnières (Morlanwelz), pour leur venir en aide.



Josiane et son mari Jacky, respectivement âgés de 60 et 61 ans, nient toutes les préventions sauf la fraude informatique. L'enquête n'en est qu'au début et de nombreuses personnes, notamment dans l'entourage du couple, doivent encore être auditionnées.



Les deux suspects ont comparu vendredi devant le juge d'instruction, qui les a inculpés et placés sous mandat d'arrêt. La femme est inculpée de détention arbitraire, de traitements dégradants, de coups et blessures, de fraude informatique et d'abus de confiance. Son mari est visé par les mêmes chefs d'inculpation, sauf les coups et blessures.



La première victime est un sans-domicile. Le couple l'aurait aidé et lui aurait proposé de l'héberger il y a cinq ans. La seconde victime est une femme qui aurait demandé de l'aide au couple de Carnières en décembre dernier, parce qu'elle vivait dans un logement insalubre.



À l'heure actuelle, le parquet de Charleroi n'a pas expliqué comment les autorités judiciaires avaient été avisées des faits.