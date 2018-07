Septième incendie criminel en quelques semaines pour une habitation d'Anderlues

Un incendie s'est déclaré vendredi matin dans une maison d'Anderlues qui a déjà fait l'objet de six sinistres durant ces dernières semaines et dont le plus récent datait du 21 juillet.

Au numéro 34 de la rue Jules Destrée où le feu a pris, la maison était déjà en ruines.

Vu la répétition des faits, l'acte volontaire ne fait aucun doute.

L'occupante des lieux semble victime d'un harcèlement. Son véhicule, qui était stationné devant un hôtel du Roeulx où elle s'était réfugiée, a, lui aussi, été la cible d'un incendie volontaire.

La police locale de Binche-Anderlues a ouvert une enquête qui, jusqu'à présent, n'a pas permis d'interpeller le ou les auteurs.