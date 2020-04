Sept recyparcs de Tibi rouvrent leurs portes ce mardi dans la région de Charleroi

Les organisations syndicales ont marqué leur accord, ce lundi 20 avril, pour la mise en œuvre du plan de réouverture partielle et progressive des recyparcs de la zone Tibi.



En conséquence, à partir de ce mardi 21 avril, sept recyparcs seront à nouveau ouverts. Il s’agit de ceux de Chapelle-lez-Herlaimont, Charleroi I (Couillet I), Charleroi II (Ransart), Gerpinnes, Montigny-le-Tilleul, Pont-à-Celles ainsi que le nouveau recyparc de Farciennes/Aiseau-Presles/Châtelet.



Les horaires habituels seront d’application : ouvert du mardi au vendredi de 10h15 à 18h00 et le samedi de 09h15 à 17h30, fermeture le dimanche, le lundi et les jours fériés.



Il est toutefois demandé aux usagers de se rendre au parc à conteneurs qu’en cas d’absolue nécessité. Et attention : seuls les déchets verts, le bois et les encombrants seront acceptés.



Les usagers sont invités à trier leurs déchets avant de rejoindre le recyparc et à les ranger dans leur véhicule selon le circuit de déchargement des recyparcs. A commencer par le bois, puis les encombrants et, enfin, les déchets verts. Il ne sera pas permis de faire demi-tour dans l’enceinte du recyparc.



Par ailleurs, le port du masque est obligatoire sur le site du parc à conteneurs.



Enfin, un seul véhicule à la fois sera autorisé à se placer devant chaque conteneur. Deux personnes maximum seront autorisées à sortir du véhicule. Seules les personnes âgées de plus de seize ans seront autorisées à sortir du véhicule. Le respect strict de la distanciation sociale (1,5 mètre min. entre chaque personne) est obligatoire. Le temps de présence sera strictement limité au déchargement des déchets. Aucune pelle, brosse et/ou ramassette, ne sera mise à disposition des usagers qui devront veiller à apporter leur propre matériel. Les déchets tombés sur le sol aux abords des conteneurs devront être ramassés par les usagers. Si des déchets d’un autre type que les déchets verts ou encombrants sont présents dans le véhicule ou la remorque, l’accès au recyparc sera purement et simplement interdit. En cas d’abus, les sanctions prévues par le règlement d’accès aux recyparcs seront appliquées de manière drastique, notamment via des interdictions d’accès.



Pour en savoir plus sur les règles d’accès, il vous est conseillé de vous rendre sur le site web de l’intercommunale Tibi.

