Sentier labouré : la commune d'Estaimpuis en justice contre un agriculteur

A Leers-Nord, à un jet de pierre de la frontière, le "chemin des Morts" a presque totalement disparu. Le sentier qui permettait jadis de rejoindre le village voisin, côté français, a été en grande partie rayé de la carte, labouré par un agriculteur. Depuis près de 10 ans, un litige oppose la commune d’Estaimpuis – dont fait partie le village de Leers-Nord – au fermier. Face à l’impossibilité de trouver un accord à l’amiable, le pouvoir communal a décidé d’enclencher la vitesse supérieure et de s’adresser à la justice.

Pour Quentin Huart (PS), l’échevin de l’aménagement du territoire, il n’était pas question de laisser tomber l’affaire. "On ne peut pas s’approprier l’espace public et la Commune doit être à la pointe dans la défense de ce patrimoine qui appartient à toutes et à tous ", explique-t-il. La commune d’Estaimpuis ne voulait pas non plus créer un précédent, l’action en justice vise donc aussi à éviter la disparition d’autres sentiers à l’avenir. "Le chemin des Morts était repris à l’atlas des chemins. Nous demandons donc sa remise en état, avec une assise bien ferme de 3,5 mètres de largeur. Tout le monde a à y gagner, tout doit s’organiser pour pouvoir récréer des villages dans lesquels on peut être mobiles."

Un chemin "historique"

L’agriculteur – que nous avons pu joindre – affirme qu’il compte bien défendre ses intérêts devant le juge. S’il a labouré le chemin des Morts, nous explique-t-il, c’est parce qu’il séparait deux de ses parcelles. Un acte qu’il justifie aussi par le fait que ce sentier communal se terminait en cul-de-sac depuis que la France avait décidé d’en supprimer le prolongement au-delà de la frontière.

Xavier Adam, de l’association "Eco-Vie", qui milite pour la réhabilitation du chemin des Morts confirme. "Mais, précise-t-il, même si c’était devenu une impasse, on y croisait encore de nombreux promeneurs le dimanche. Ils marchaient sur le chemin des Morts jusqu’à la frontière et terminaient leur route en longeant un fossé. Tout ça n’est aujourd’hui plus possible." Et notre interlocuteur de souligner aussi l’importance du chemin des Morts dans l’histoire locale. "Lorsque le village de Leers a été coupé en deux par la frontière, c’est par là que passaient les convois funéraires pour rejoindre l’église."

Autant d’arguments que les protagonistes du dossier feront valoir devant le juge de paix. L’audience est fixée au 20 février.