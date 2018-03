Sensibles à la pénurie, les policiers de Charleroi ont donné leur sang ce mardi

En collaboration avec l'asbl "La transfusion de sang", la police de Charleroi a organisé ce mardi une collecte de sang à l'hôtel de police. L'ensemble du personnel de la zone locale y était convié.

Pour David Quinaux, le porte-parole de la police carolo, "C’est très symbolique mais aussi opérationnel. Dans le symbole, on peut dire que notre métier, aussi, consiste à sauver des vies. Et de façon très opérationnelle, le don de sang nous permet de faire quelque chose qui, concrètement, sauve. Et ça, c’est très important. Notre vision du monde est évidemment très différente de celle du citoyen qui n’est pas confronté à des situations d’extrême urgence ou de grand danger. Donc, on met un point d’honneur à pouvoir fournir le centre de transfusion sanguine de Charleroi dont le stock est au plus bas."

Le sang est un enjeu de santé publique majeur. En effet, il n’existe aucune méthode ou produit de substitution et, chaque jour, de nombreuses personnes ne peuvent survivre que grâce aux réserves de sang. Le sang n’est pas un produit comme les autres. Il sauve des vies chaque jour. Les policiers de Charleroi ont clairement montré, ce mardi, qu’ils étaient sensibles à cette problématique de manque de sang.