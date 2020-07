Sensations fortes à Tournai avec la plus longue tyrolienne de Belgique

C'est l'un des plus beaux sites de la région: un petit bois qui s'est formé autour d'une ancienne carrière de pierre calcaire. Au centre, cet immense trou s'est transformé en un lac. Il est gris-bleu entouré d'aubépines et d'églantiers. A sept mètres de haut, l'étendue d'eau est traversée par un câble, d'une berge à l'autre, auquel on accède au terme d'un parcours d'accrobranche. François Laurent, de l'Ecopark Adventure explique: "C'est une double tyrolienne, un aller et un retour de 320 mètres chacun. (...).

Elle passe au-dessus d'une ancienne carrière de pierre, désaffectée depuis 70 ans et transformée en en lac. La plus grande tyrolienne de Belgique se trouve à Tournai, à "l'écopark" de la Carrière de l'Orient.

Au bord du lac, on voit encore les traces de l'ancienne activité d'extraction de pierre calcaire - © F. Dussart, RTBF

C'est un très beau lac avec de très belles espèces de poissons. On y voit encore les anciens fours à chaux de l'ancienne activité de la carrière". Le site est d'ailleurs protégé pour toutes les espèces animales et végétales qui s'y trouvent, selon François Laurent. L'ecopark jouxte en outre une terrasse où l'on peut prendre un verre, et qui fait aussi office de ponton pour la mise à l'eau de pédalos, lesquels sont libres d'aller et venir sur le lac, sous la tyrolienne notamment. A côté, on trouve aussi le site d'Aqua Tournai, pourvu d'un camping, d'une piscine avec toboggans.

La tyrolienne attire des visiteurs amateurs de sport et de sensations, comme ces groupes issus de plaines de jeux d'été de la région, ou encore ces français, qui trouvent ici davantage de frissons que dans les installations similaires du nord de la France: "on a l'impression de voler, on se sent libre!", nous confie l'une des participantes, manifestement conquise.

L'éco park de la Carrière de l'Orient se trouve à trois kilomètres du centre de Tournai. En raison de l'épidémie de covid-19, il est necéssaire de réserver.

https://www.rtbf.be/auvio/detail_la-carte-postale?id=2661254