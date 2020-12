Seneffe : Saint-Nicolas est venu à la rencontre (virtuelle) des enfants à la bibliothèque

La fête de Saint-Nicolas ne se déroulera pas comme d’habitude en cette année 2020. La crise sanitaire a empêché le grand saint d’aller à la rencontre des enfants comme les années précédentes. Pas question de trôner dans les grands magasins ni d’arriver en hélicoptère lors d’un grand rassemblement de foule. D’autant que, vu son grand âge, le patron des écoliers doit prendre toutes les précautions d’usage et respecter les mesures sanitaires en vigueur.



Alors, pour garder le contact avec tous les enfants, il a, lui aussi, trouvé une solution : celle de la visioconférence. La bibliothèque de Seneffe a ainsi organisé une rencontre virtuelle où Saint-Nicolas il a pu communiquer avec des bambins via la plateforme Zoom.



Le résultat n’a pas été décevant même s’il n’est pas toujours évident de se parler par écran interposé. Et le fait que le grand saint soit un peu dur de la feuille n’arrange évidemment rien. On lui pardonnera ainsi, par exemple, de confondre licorne et liqueur. Finalement, c’est peut-être une façon subtile de rappeler qu’il apprécie toujours un petit verre quand il vient déposer les cadeaux !



Durant cet échange via vidéoconférence, Saint-Nicolas a aussi tenu à rassurer tout le monde : la crise du coronavirus ne l’empêchera pas de distribuer les cadeaux. Et, afin d’éviter tout risque de contact, il attendra évidemment que les enfants, mais aussi leurs parents, soient bien endormis pour s’engouffrer dans la cheminée.



Quoi qu’il en soit, le défi de garder le contact avec les enfants a été réussi par le réseau des bibliothèques de Seneffe qui a non seulement organisé une vidéoconférence avec le grand saint mais aussi proposé une lecture de contes en live sur sa page Facebook. Claude De Sterck, la directrice, évoque aussi les vidéos postées sur YouTube : "On a des histoires qui ont été créées par nos animatrices. Donc une histoire de Saint-Nicolas créée par deux animatrices, une recette de spéculoos et des petites idées de bricolage à faire en famille."



Ce n’est pas la première fois que les bibliothèques de Seneffe jouent à fond la carte du numérique. Lors du premier confinement, différentes initiatives avaient été lancées sur internet pour faire découvrir l’histoire locale.