Seneffe: la "Liste de la Bourgmestre" largement en tête

La "Liste de la Bourgmestre" qui intègre notamment DéFI Seneffe, un nouveau venu sur la scène politique locale, est largement en tête avec 47,44% des voix. Elle gagne 11 sièges. Malgré une belle majorité, la bourgmestre sortante Bénédicte Poll n'ira pas seule au pouvoir. Le PS, malgré une perte de 8,48% des voix, est deuxième avec 21,10% des voix et 4 sièges. C'est 3 sièges de moins qu'en 2012. La formation "AC+" de Gaëtan de Laever obtient 16,03% des voix et 3 sièges. Elle est suivie de près par ECOLO, emmené par Manel Rico Grao déjà tête de liste en 2012, qui réalise une belle progression de 9,83% et recueille 15,42% des voix et gagne 3 sièges.