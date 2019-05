Seneffe : la commune doit rembourser 3 millions d'euros à deux entreprises

Près de 3 millions d’euros. C’est la somme que la commune de Seneffe doit rembourser à deux entreprises chimiques implantées dans son zoning. Pas de quoi mettre la commune en faillite, précise la bourgmestre.

D’où vient cette somme ?

Pour faire simple, les entreprises SYNGENTA et SOL S.P.A. ont obtenu une baisse de leur revenu cadastral (RC) pour diminution d’activité. Or ce revenu cadastral sert de base pour calculer le précompte immobilier ainsi qu’une taxe qui s’applique à ces entreprises, la taxe industrielle compensatoire (TIC). Autrement dit, ces deux entreprises ont payé un précompte immobilier et une taxe immobilière compensatoire trop élevés pendant plusieurs années. Elles réclament donc aujourd’hui un remboursement : 2.600.000 euros pour SYNGENTA et 375.000 euros pour SOL S.P.A, soit près de 3 millions d’euros au total.

Des réserves suffisantes

Mais la commune avait 'prévu le coup' en quelque sorte. Il faut dire qu’en 2012, l’entreprise BASF avait elle aussi obtenu un remboursement de 8 millions d’euros, sur base d’arguments similaires. A l’époque, la commune de Seneffe avait emprunté de l’argent auprès du CRAC (le Centre Régional d’Aide aux Communes). Dans le même temps, les autorités avaient constitué un matelas de sécurité au cas où d’autres sociétés embraieraient nous explique Bénédicte Poll, la bourgmestre de Seneffe. "On a une provision de 3.8 millions d’euros pour ce genre de litige et nous avons aussi des réserves cumulées pour un total de 10 millions. Il n’y a donc pas d’inquiétude à avoir car il n’est question ni de faillite, ni d’impact sur le portefeuille du Seneffois."



Seule interrogation : d’autres entreprises de Seneffe ont-elles ou vont-elles introduire une requête similaire auprès du SPF Finances ? La commune a demandé à obtenir la liste de ces demandes pour anticiper d’autres remboursements éventuels, sans succès.