Semaine du rythme cardiaque: des étudiants carolos ont été sensibilisés aux gestes qui sauvent

La semaine du rythme cardiaque est une opération destinée à former les jeunes belges à la réanimation cardiaque et à réaliser les premiers gestes qui peuvent sauver une vie. Pour le public, cette neuvième semaine sera mise sur pied par la Belgian Heart Rhythm Association (BeHRA) du 28 mai au 1er juin.

Au cours de la campagne précédant cette semaine, des sessions d’information sur cette affection avec initiation à la réanimation sont organisées gratuitement à travers tout le pays. Et ce sont les élèves des écoles secondaires qui bénéficient d'abord des conférences ainsi que d’une initiation à l’arrêt cardiaque et à la réanimation.

Ce lundi matin, ce sont ainsi les étudiants de cinquième année secondaire de l'Athénée Royal Vauban de Charleroi qui ont pu bénéficier des précieux conseils d'un pro : le docteur Shunji Nishio, cardiologue au CHU de Charleroi. Ce dernier insiste sur l’importance de ces conseils auprès des jeunes: "Il faut savoir qu’en Belgique actuellement, tous les jours il y a exactement 30 personnes qui vont avoir un arrêt cardio-respiratoire. Donc, oui on est potentiellement exposé à un arrêt cardiaque dans la vie de tous les jours et quel que soit l’âge. Alors, les gestes sont vraiment simples : c’est ceux qui vont pouvoir permettre une réanimation. Ils vont permettre que le sang circule et d’avoir un minimum de temps où le cerveau n’est pas oxygéné et, de cette façon, maintenir la survie jusqu’à l’arrivée des secours. Informer les jeunes à ce propos est un devoir citoyen. Et au plus le peuple est éduqué par rapport à ça, au plus on pourra augmenter la survie face à un arrêt cardio-respiratoire. Donc, je pense que c’est nécessaire. Et, sans l’aide des professeurs et des écoles, on sait plus difficilement atteindre toute la population."

L’arrêt cardiaque reste la première cause de mort naturelle dans notre pays avec quelque 10.000 concitoyens touchés chaque année. Et seuls 10% en moyenne survivront en raison de l’absence trop fréquente d’une intervention immédiate appropriée. Améliorer l’information et la formation de la population pourrait doubler les chances de survie des victimes en faisant grimper ce chiffre jusqu’à 20%. En d’autres termes, environ 1.000 vies supplémentaires pourraient être sauvées annuellement.