Sécurité routière: de nombreux sujets d'inquiétude dans le Hainaut

Vias (Institut Belge pour la Sécurité Routière) a cherché à savoir si les Belges se sentaient en sécurité sur les routes en 2019. Si certaines tendances sont positives, les comportements à risques et les mauvaises infrastructures accentuent le sentiment d’insécurité des usagers, notamment les cyclistes et les motards. "De plus en plus de conducteurs avouent conduire en excès de vitesse, notamment hors agglomération alors qu’il y a de plus en plus de sensibilisation et de radars ! C’est inquiétant", explique Benoit Godart, porte-parole de l’Institut Vias.

"Cela m’arrive de conduire sous influence", "si je vois un accident ou quelque chose d’intéressant, je filme ou je prends des photos au volant". Comme 8 Belges sur 10, Laurent et Jonathan ont conduit une voiture en 2019 et comme 5%, ils avouent avoir conduit au moins une fois par mois sous l’influence de drogues et comme 6%, ils prennent des photos en roulant, un geste interdit.

10% des habitants du Hainaut avouent conduire tous les mois sans boucler leur ceinture de sécurité. 7% avouent aussi conduire au moins une fois par mois sous l’influence de drogues, c'est le pourcentage le plus élevé de toute la Belgique (après Bruxelles) et c'est près de 2 fois plus que dans la province de Luxembourg.