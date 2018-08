Sécheresse: comment éviter le gaspillage d'eau dans les jardineries

L'eau se fait de plus en plus rare, et des commerces on en a besoin, par centaines de mètres cubes, tous les jours...c'est le cas des jardineries. Certaines d'entre-elles prennent des mesures drastiques pour économiser la moindre goutte d'eau. Dans cette jardinerie de Casteau (Soignies) on se réjouit d'avoir encore un peu d'eau de pluie. "Mais la réserve diminue de jour en jour", précise Laurence Reneau, la gérante. "Elle n'a jamais été aussi basse!" L'eau située dans ce grand bassin est filtrée, par lagunage. Elle rejoint ensuite des cuves, dans les réserves de la pépinière.

La réserve d'eau de pluie, à son niveau le plus bas - © C Legrand "D'ordinaire, tout est automatisé. Les arrosages sont programmés". Mais en période de pénurie, on coupe tout! "L'arrosage automatique est très très limité, en effet. Ca génère du gaspillage: l'eau n'atterrit pas que sur les plantes, mais aussi sur les tables, et même le sol de la pépinière". Retour aux anciennes méthodes, donc, et aux bons vieux arrosoirs. "On arrose un pot à la fois. Certains membres du personnel font ça toute la journée. L'arrosage est effectué en petite quantité, mais plus souvent que d'habitude, et toujours dans un souci d'économie".

Le champ de chrysanthèmes - © C Legrand De telles mesures n'avaient plus été prises depuis...15 ans! "Nous ne sommes jamais arrivés à court d'eau de pluie...mais cela va peut-être arriver cette année. Les prévisions n'annoncent pas un changement de temps dans les prochains jours!" Faudra-t-il se brancher sur l'eau de distribution? C'est une perspective angoissante. "Nous n'avons pas prévu ce type de dépense...et cela va coûter cher, vu les coût au mètre cube..."

L'arrosage automatique de la pépinière est coupé - © C Legrand Ici, on consomme des centaines de mètres cube tous les jours. Certaines plantes réclament plus d'attention (et d'eau) que d'autres. "Nous avons un champ de chrysanthèmes. Elles ont été plantées au mois de mai. Impossible de les arroser un seul pot à la fois, il y en a trop! Elles demandent donc un arrosage automatique. Il y a quelques semaines, nous arrosions jour et nuit. Désormais, c'est un jour sur deux, et nous devrions bientôt passer à une fois tous les trois jours". En cette période de canicule, malgré la chaleur tropicale qui règne dans les serres, les clients sont toujours au rendez-vous. "Ils sont plus souvent chez eux, ils ont envie d'aménager leur terrasse, de profiter de leur jardin. Certains rentrent aussi de vacances et se rendent compte des dégâts causés par la sécheresse. Ou dus au fait que les voisins n'ont pas arrosés correctement, ou pas assez souvent..."

Sécheresse: comment éviter le gaspillage d'eau dans les jardineries - © Tous droits réservés