Séance de remise à jour pour les automobilistes seniors de Charleroi

Il y a dix ans, une personne sur six tuée dans un accident de la route était un senior. Aujourd'hui, il s'agit d'une personne sur quatre. Distraction, problèmes d'orientation, peur mais aussi méconnaissance du code de la route sont parmi les grandes causes de ces accidents. C'est pourquoi Hainaut Seniors, une émanation de la Province de Hainaut, a organisé une séance d'information à leur attention à Charleroi. Dans la salle de l’UTD, Université du Temps Disponible, la moyenne d'âge était plutôt élevée.



Luc Linotte, ancien formateur à la police fédérale, est bombardé de questions par son public du jour. Sa mission : rafraîchir les connaissances de ces aînés, toujours conducteurs réguliers mais parfois hésitants. Il confirme : "C’est d’abord remettre le senior à jour au niveau du code de la route, lui expliquer tous les changements et surtout répondre à tous ses questionnements. Par rapport à tout ce qui est dépassement routier actuellement, par rapport aux problèmes qui surviennent, par rapport à leur mobilité à eux, à leurs problèmes de santé. Ils ont une frousse bleue aussi de perdre leur permis de conduire et de devoir repasser un théorique."



Ces hommes et femmes, en majorité septuagénaires et octogénaires, étaient enthousiastes à la sortie de la formation. Ils estiment pour la plupart être de bons conducteurs mais cette séance de rappel a fait du bien.



L’une des participantes nous a ainsi confié : "Je vais avoir 78 ans et je suis très contente d’être venue. J’ai découvert des panneaux que je n’avais jamais vu. Moi j’ai appris beaucoup de choses."



Et puis, un autre conducteur senior est auss très lucide : "J’ai obtenu mon permis de conduire en 1970 environ. Comme tout le monde, je constate que la circulation a beaucoup augmenté et donc c’est nécessaire de se remettre à jour. Je suis fort content d’être venu."



Une nouvelle séance d'information se déroulera le 18 mars. Pour toute info, vous pouvez aller sur le site internet de Hainaut Seniors.