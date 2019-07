Se divertir au bord de l'eau ces 6 et 7 juillet à La Louvière

Un "week-end au bord de l’eau". Voilà ce que propose la Ville de La Louvière ces samedi 6 et dimanche 7 juillet 2019. C’est la 14e édition de ce rendez-vous festif se déroulant le long du canal du Centre historique.



Au programme : des croisières sur le canal historique, un village culturel, des concerts, des jeux nautiques et un marché artisanal plutôt spectaculaire puisqu’il s’étendra sur près d’un kilomètre.



Camille Lefèbvre, de la Maison du Tourisme du Parc des Canaux et Châteaux, précise à ce propos : "Il y aura des créateurs, des artisans mais aussi des producteurs locaux. Il y aura des choses à déguster, à boire et à manger. Plein de choses à découvrir. On essaie de faire découvrir des choses de la région en priorité. De miser sur la qualité en priorité également. Dans le marché même, il y aura des scènes de concerts. Une scène consacrée au rock et une autre beaucoup plus hétéroclite avec un accordéoniste et beaucoup plus de styles différents. Sur cette même place, vous aurez des métiers forains pour les enfants. Vous avez aussi des bars qui s’installent pour déguster une boisson fraîche et profiter d’un barbecue si le cœur vous en dit. On espère que le beau temps sera au rendez-vous et que tout se déroulera bien."



Quant à la croisière organisée sur le canal historique, elle sera aussi peu banale : "Ce ne sera pas une croisière classique puisque, tout au long de votre périple, vous allez pouvoir croiser des magiciens, des danseurs et des musiciens. Donc c’est une croisière tout à fait particulière."



Enfin, et uniquement le dimanche, on annonce aussi un village culturel avec des danseurs urbains qui vont faire du hip-hop et puis, aussi, la plus grande farandole du monde à laquelle un maximum de personnes sont invitées à participer.



Le programme complet des animations prévues est accessible sur le site web de l’événement.