Samedi, il restera 100 jours avant le départ de l'étape binchoise du tour de France

On en parle beaucoup ces jours-ci : les deux premières étapes de l’édition 2019 du tour de France cycliste se dérouleront à Bruxelles avant un départ à Binche le troisième jour. C’est-à-dire le lundi 8 juillet.



La cité des gilles a d'ailleurs commencé à se mettre aux couleurs du tour. Et une foule d'activités se préparent pour le grand jour avec une organisation qui doit être millimétrée. Car, comme le déclare le bourgmestre binchois Laurent Devin (PS), le carnet d'exigences est assez important : "Ce sont même plus que des exigences. Ce sont des points qui ne sont pas à discuter. Parce qu’en fait ça m’a fait penser un peu à ces films d’espionnage : quand j’ai rencontré un émissaire du tour de France, c’était dans un lieu tenu secret à l’écart de la vue de quiconque. Je me rappelle que quelqu’un est passé dans la pièce à ce moment-là et il a refermé son ordinateur. Oui ils sont très exigeants. C’est le niveau mondial. C’est la troisième plus grande épreuve sportive au monde. Avec tous les médias qui sont présents en direct. Et donc, il ne peut y avoir le moindre couac parce qu’une telle organisation ne peut pas l’accepter."



Ce samedi, il restera pile 100 jours avant le départ de l’étape binchoise du tour de France. Et la ville de Binche a d'ailleurs commencé à se mettre aux couleurs du tour. Le bourgmestre Laurent Devin, précise : "Nous avons commencé maintenant à arborer des grandes bâches sur le théâtre communal. C’est Eddy Merckx qui est mis en avant. On fête cette année les 100 ans du maillot jaune et les 50 ans de la première victoire au tour de France d’Eddy Merckx. Nous allons donc commencer le compte à rebours. Et Binche va se parer en jaune et, dès la semaine prochaine, il y aura les remparts et l’hôtel de ville illuminés en jaune. Vendredi, le 29, c’est la dictée du tour et nous avons des centaines d’élèves qui vont venir y participer. Et le samedi 30 mars, je lance vraiment l’invitation à tous ceux qui aiment le vélo, à tous ceux qui aiment Binche de venir habillés en jaune et de rouler avec nous les seize kilomètres. Binche va vraiment faire la place belle aux cyclistes amateurs comme aux cyclistes professionnels."



D’autres animations et festivités sont encore prévues l’installation de vélos jaunes dans la ville le 12 mai ou une action spéciale dans le cadre des fêtes de la musique le 21 juin par exemple. Le site web de la ville de Binche vous donne plus de détails à ce propos.