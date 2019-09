Salon Visionomie à Charleroi : la technologie au service des personnes déficientes de la vue

Visionomie, le salon de la déficience visuelle, s'est tenu la semaine dernière au Quai 10 à Charleroi. C’est l’association Eqla qui a organisé ce rendez-vous annuel avec, au programme, des conférences, des animations, et des stands consacrés au matériel d’aide aux personnes déficientes visuelles.



Et, cette année, l’accent a été mis sur les nouvelles technologies : montres et tensiomètres parlants et lunettes connectées par exemple. Des innovations qui peuvent faciliter la vie des malvoyants comme l’explique Antoine Terwagne, chargé de communication de l'ASBL Eqla : "Cette année, on a beaucoup insisté sur les nouvelles technologies mais il y a aussi toutes les petites aides techniques comme ce réveil parlant que l’on peut trouver ici et voir comment il fonctionne."



On retrouve donc des objets de la vie de tous les jours, mais aussi des gadgets plus impressionnants. Comme ce petit appareil avec une caméra qui repère le texte que vous lui montrez avec le doigt et qui, après, vous le lit à haute voix. Un appareil qui se fixe aux lunettes et coûte environ 4.000€. Un matériel qui est pratique mais qui coûte très cher.



Jeanne Françoise est venue se renseigner au salon : "Je voulais voir une petite barrette qui se relie au smartphone pour pouvoir écrire plus facilement les sms. Ce sont des appareils qui coûtent très cher et il faut faire une demande pour obtenir une aide."



Le coût de certains appareils reste le plus gros désavantage. Et les plus haut de gamme ne sont pas remboursés, même partiellement, par les mutuelles.