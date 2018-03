Salon des seniors à Châtelet: la prévention du vol par ruse au centre des conversations

Un salon pour les seniors et les personnes handicapées était organisé à Châtelet ce mardi matin. C'était l'occasion pour le service de prévention de la commune d'attirer l'attention sur un phénomène grandissant : le vol par ruse. Concrètement, des personnes se font passer pour des agents des eaux ou des policiers et, profitant du caractère rassurant de la fonction en prétextant une intervention, entrent dans le domicile. Leur but : dérober discrètement des objets de valeur durant leur visite. Et les personnes âgées sont particulièrement visées.

" Nous dépendons du service de prévention de la commune de Châtelet et nous abordons différentes thématiques autour du vol", explique Frédérick Vostier, conseiller prévention vol de la commune. "Et cette année, à l’occasion du salon, nous faisons un focus sur ce phénomène qui prend de l’ampleur : faux agents des eaux, faux policiers qui, sous de faux prétextes, essayent de s’introduire chez des personnes. Et en particulier, ils essayent chez les personnes âgées".

Et pour les aider à se défendre, le service met l’accent sur les cartes professionnelles. "Tous ces métiers supposent la détention d’une carte d’accréditation. Donc, avant d’ouvrir la porte, par la fenêtre, il faut demander la présentation de cette carte. S’ils sont dans l’incapacité de la présenter, c’est déjà un comportement suspect et il faut directement appeler le 112."

Sauf que certains n’hésitent pas à fabriquer de fausses pièces officielles.

"Nous avons prévu une brochure", rassure Frédérick Vostier. "On y montre plusieurs modèles de cartes d’accréditation. Et si, malgré cela, il y a un doute, il ne faut pas hésiter à appeler la centrale concernée afin de vérifier si le passage d’un agent était prévu."

Et pour connaitre plus en profondeur les astuces et conseils permettant de ne pas laisser rentrer une personne malveillante chez soi, le service propose des formations à domicile. "Sur demande, via le numéro de téléphone du service (071/244.700.), on peut se déplacer chez les seniors pour une formation sur le vol par ruse. Mais nous formons aussi au vol en général."

Et pour les dernières personnes qui n’auraient pas pris connaissance de ces conseils, Frédérick Vostier n’hésite pas à utiliser la manière forte. " Depuis quelques années, on détermine des quartiers cibles et on y diffuse des brochures d’informations dans les boites aux lettres. Quelques semaines après, avec l’accord de la police, on se fait passer pour des agents des eaux. Et on vérifie si les gens nous demandent notre carte. Et, dans les cas négatifs, si on arrive à rentrer, on révèle notre véritable identité. On joue un peu sur la peur, c’est vrai, mais on est certain que l’information est bien passée."