Salon Batirama à Tournai : l'entrée gratuite pour les dames remise en cause

Les organisateurs de Batirama, le salon de la construction de Tournai, affirment faire l’objet de plaintes pour discrimination. En cause : l’entrée gratuite uniquement pour les femmes durant deux des six jours du salon.

"Mes prédécesseurs ont instauré cette gratuité partielle il y a 25 ans, explique Jean-Louis Deghoy l’organisateur actuel de Batirama. A l’époque, il ne s’agissait pas de galanterie. L’idée était plutôt d’attirer plus de monde lors des jours creux du salon. Ils avaient aussi posé le constat que la femme jouait un rôle important dans l’acte d’achat."

Avec le conseil d’administration, nous sommes déterminés à faire de cette gratuité une question de principe

Cette gratuité partielle faisait partie de la tradition du salon. Personne ne l’avait contestée : "Ça a changé depuis 3 ans, reprend l’organisateur. Nous avons été inquiétés par des hommes. Certains se plaignent par mail. Ils jugent cette mesure discriminatoire." Une position que l’organisateur conteste. Pour lui, hors de question de revoir sa copie. "C’est un salon local qui fait plaisir aux dames deux jours par an à concurrence de 5€. Je crois qu’il n’y ait pas mal donne. Avec le conseil d’administration, nous sommes déterminés à faire de cette gratuité une question de principe", insiste M. Deghoy.

Le conseil de l’égalité des chances et l’institut pour l’égalité des femmes et des hommes, que nous avons sollicités, affirment ne pas avoir reçu de plainte formelle au sujet du salon Batirama. Le porte-parole de l’institut nous confirme toutefois que la gratuité accordée uniquement aux femmes "pourrait être considérée comme une discrimination de biens et de services".

De son côté, l’organisateur Jean-Louis Deghoy se dit prêt à défendre cette gratuité devant le tribunal si nécessaire.