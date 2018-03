Salle comble à la Mons Aréna pour découvrir le MMA et ses gladiateurs des temps modernes

Un gala de MMA s'est tenu ce samedi soir à la Mons Aréna à Jemappes. Le MMA, c'est un terme anglophone pour arts martiaux mixtes.

"Le MMA, c'est un rassemblement de différents sports de combat", explique Manu Pezouvanis, organisateur de la 3e édition de l'European Beatdown. "Lorsque l'on est debout, on utilise toutes les techniques de la boxe thaï et du kick-boxing, et donc les pieds, les poings, les coudes et les genoux. Et quand on veut passer de la position debout au sol, on utilise des techniques de sports olympiques que sont le judo et la lutte."

Les coups pleuvent dans l'arène. Dansant dans une cage, les gladiateurs des temps modernes se rendent coup pour coup.

4.000 personnes ont assisté au gala de MMA. Certains sont venus découvrir cette discipline, qu'ils voient parfois à la télévision. "Nous venons pour le sport, pour les combats. J'aime bien ce mélange de sports de combat. Cela donne du beau spectacle", glisse Mano.

Dans les gradins, se trouvent aussi des femmes. Certaines sont là par curiosité ou elles suivent leur mari, d'autres s'y connaissent vraiment. "J'avais déjà assisté au précédent au gala de MMA et j'ai pu constater qu'il y avait beaucoup de respect entre les combattants, beaucoup de technique. C'est avant tout un sport avant d'être de la violence", souligne Madisson, qui pratique d'un sport de combat.

C'est également l'avis de Djamel, qui a pratiqué la boxe anglaise et la boxe thaïlandaise. "C'est un sport réglementé aussi. On ne peut pas viser les yeux, on ne peut pas frapper derrière la tête, derrière la nuque, les coups sous la ceinture sont interdits... Contrairement à ce que les gens peuvent penser, il y a des règles. Tous les coups ne sont pas permis. Et puis, les combattants sont entraînés pour ça. Ce n'est pas un sport plus violent qu'un autre sport de combat. Ni même que le foot ou le rugby."

Régis, lui, a commencé le MMA depuis quelques mois. "Je suis venu pour voir les combats, pour m'inspirer, pour repérer quelques techniques que je pourrais utiliser", lâche de Binchois de 19 ans.

Une quatrième édition du gala de MMA de l'European Beatdown est déjà programmée. Elle se tiendra le 13 octobre prochain.