Saisie record près d'Hensies: un million d'euros cachés dans des sacs de sport

Cinquante kilos de billets en petites coupures, soit un million d'euros: c'est la saisie record de la douane française à la frontière (Saint-Aybert), pas très loin d'Hensies. L'argent se trouvait dans des sacs de sport dans une voiture qui reliait Boulogne-sur-Mer au Luxembourg. Le chauffeur a été interpellé.

Le parquet de Lille a ouvert une information judiciaire des chefs de blanchiment douanier, blanchiment de droit commun en bande organisée et association de malfaiteurs. "L'argent était conditionné d'une manière qui peut faire penser aux stupéfiants mais l'enquête devra déterminer s'il s'agit d'argent provenant du proxénétisme, du trafic de stupéfiants, de fraude fiscale, etc.", a précisé le le directeur régional des douanes de Lille, Simon Decressac. Il s'agit de la plus importante saisie d'argent liquide réalisée par la douane française cette année, a souligné la direction générale des douanes et droits indirects.