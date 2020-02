Saint Valentin: les amoureux s'offrent du caviar

C'est une des phrases qu'on entendra le plus aujourd'hui, 14 février: "bonne fête", "bonne fête aux amoureux", "bonne fête ma chérie, mon chéri". Des phrases parfois accompagnées d'un petit moment de douceur : un resto, un week-end en amoureux, un cinéma. Parmi les grands classiques de la St Valentin, il y a aussi les fleurs, les chocolats, les cartes, les bijoux. Mais auriez-vous l'idée d'aller dans une poissonnerie pour acheter un petit cadeau? Non? Pourtant certains le font! Des couples décident de profiter de l'occasion pour s'offrir un produit de luxe: du caviar. David Grumiaux, poissonnier dans le centre ville de Mons, confirme: "j'ai quand même des clients qui sont venus prendre des conditionnements de 125 grammes de caviar. Donc il y a encore des gens qui aiment bien manger. C'est un cadeau qu'on se fait à deux, un moment convivial à partager en couple". Un cadeau qui a son prix : la boîte de 125 grammes revient à 224 euros. Evidemment, il existe des boîtes de 30 ou 50 grammes, pour les budgets plus serrés. "Visiblement pour la St Valentin, les gens aiment encore offrir et se faire plaisir", conclut notre poissonnier.