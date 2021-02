Saint-Valentin à Soignies : un coffret cadeau pour soutenir les commerces locaux

Conscientes des difficultés rencontrées par le secteur économique depuis l’année dernière, la Ville de Soignies et son Agence de Développement Local font preuve de créativité en multipliant les initiatives destinées à soutenir les commerçants locaux. À l’occasion de la Saint Valentin, vous pourrez faire plaisir à votre partenaire tout en donnant un petit coup de pouce au commerce local en offrant une "Soignies Box".



Vendu au prix de 49€ chez deux fleuristes du centre-ville, ce coffret contient des chèques cadeaux pour une valeur d’environ 90 €. On y trouve ainsi un chèque-cadeau Horeca de 25€, deux bons Tourisme d’une valeur de cinq euros, un chèque Culture de 15€, un bon d’achat de 25 euros et un avantage bonus de 10% dans un commerce local, un ticket d’accès gratuit au Musée du Chapitre à l’achat d’une entrée et un cadeau de dix euros à faire valoir auprès de producteurs locaux de commerce équitable. De plus, une bouteille de mousseux, une rose et une carte "à semer" sont offertes avec chaque box.



La validité des chèques cadeaux est garantie jusqu’au 31 décembre 2022. Et la "Soignies Box" est disponible en exclusivité chez les fleuristes Primaflor et Fleurs et Nature.



En parallèle, un concours est organisé jusqu’au 14 février pour tenter de remporter ce pack spécial Saint-Valentin en commandant un menu de Saint-Valentin auprès des restaurateurs ou traiteurs sonégiens suivants : La Ferme de la Senne, La Fontaine St Vincent, L’atelier de Marius, La Brace, Le Bouchon et l’assiette, Les jours heureux, Au Quartier Gourmand, A Mani (Casteau), Epices et Bon (Thieusies), Traiteur Jules (Naast) et Paula Traiteur (Neufvilles).